Наприкінці фінального матчу, в якому Іспанія перемогла Аргентину 1:0, південноамериканці почали провокувати бійку на полі. З трибун на неї відреагував й український боксер Олександр Усик, повідомляє 24 Канал.

Як на бійку на полі відреагував Олександр Усик

Олександр Усик у фіналі чемпіонату світу очевидно вболівав за Іспанію. Із цією країною його багато чого пов'язує. Зокрема, тут живуть його сини й тут він часто проводить свої тренувальні збори. Коли на полі почалась штовханина, боксер на трибунах почав активно махати руками, переводячи увагу всіх на поле.

Головним провокатором сутички на стадіоні був аргентинський футболіст Моліна, який навмисно вдарив Родрі. Згодом до неї включився його партнер Паредес, який хапав опонентів за горло. А ще некрасивим вчинком відзначився й один із тренерів збірної Аргентини.

Чи може Усик затриматись у США після фіналу чемпіонату світу

Можна припустити, що Олександр Усик відвідав США не тільки для перегляду фіналу чемпіонату світу на стадіоні. Після того, як він добровільно відмовився від усіх своїх поясів і заявив, що проведе ще один останній бій, то одним із його ймовірних суперників називають американця Деонтея Вайлдера.

Щоправда перемовини між двома командами, якщо вони ведуться, поки не увінчались успіхом. Утім телеведучий і коментатор Адам Сміт висловив упевненість, що бій між Усиком і Вайлдером обов'язково відбудеться на шоу Zuffa в США.