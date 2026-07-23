В конце финального матча, в котором Испания победила Аргентину со счетом 1:0, южноамериканцы начали провоцировать драку на поле. С трибун на это отреагировал и украинский боксер Александр Усик, сообщает 24 Канал.

Как отреагировал на драку на поле Александр Усик

Александр Усик в финале чемпионата мира явно болел за Испанию. С этой страной его многое связывает. В частности, здесь живут его сыновья, и здесь он часто проводит свои тренировочные сборы. Когда на поле началась потасовка, боксер на трибунах стал активно махать руками, переключая внимание всех на поле.

Главным провокатором стычки на стадионе был аргентинский футболист Молина, который намеренно ударил Родри. Впоследствии к ней присоединился его партнер Паредес, который хватал соперников за горло. А еще некрасивым поступком отличился и один из тренеров сборной Аргентины.

Может ли Усик задержаться в США после финала чемпионата мира

Можно предположить, что Александр Усик посетил США не только для того, чтобы посмотреть финал чемпионата мира на стадионе. После того как он добровольно отказался от всех своих поясов и заявил, что проведет еще один последний бой, одним из его вероятных соперников называют американца Деонтея Уайлдера.

Правда, переговоры между двумя командами, если они и ведутся, пока не увенчались успехом. Впрочем, телеведущий и комментатор Адам Смит выразил уверенность, что бой между Усиком и Уайлдером обязательно состоится на шоу Zuffa в США.