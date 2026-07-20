Усик отримав подарунок від охоронця секретної служби США

Олександр Усик з дружиною Катериною відвідав фінал чемпіонату світу з футболу, який 19 липня відбувся у передмісті Нью-Йорка. Український боксер прийшов на гру у футболці збірної Іспанії, яка відсвяткувала завоювання трофею завдяки перемозі над Аргентиною.

Безпосередньо перед початком матчу Усик отримав подарунок, повідомляє 24 Канал. Непереможний український боксер зустрівся зі співробітником служби охорони Білого дому.

У США віддячили Усику за подарунок

Раніше Усик подарував йому пару рукавичок з автографом. Цього разу представник секретної служби вирішив віддячити боксер та зробив жест у відповідь. Утім на відео складно розгледіти, що саме охоронець подарував спортсмену.

"Чемпіоне, у мене для тебе подарунок у відповідь", – сказав він.

Нагадаємо, кілька днів тому Усик прибув до США, щоб відвідати фінал чемпіонату світу. Символічно, що саме у Сполучених Штатах українець прагне завершити свою кар'єру поєдинком проти Тайсона Ф'юрі або Деонтея Вайлдера.

Приїзд Олександра спричинив справжній ажіотаж у Нью-Йорку – чимало людей намагалися взяти автограф чи сфотографуватися з колишнім абсолютним чемпіоном світу.

Під час поїздки на фінал Усик встиг зустрітися з кількома зірковими спортсменами, серед яких Луїш Фігу, Кака та Серхіо Рамос. Також боксер побував у компанії Андрія Шевченка, який приїхав на гру разом із сином Крістіаном.