"Понад 250 раундів": відомо, хто був спаринг-партнером Усика у тренувальному таборі

У четвер, 12 грудня, Олександр Усик закрив тренувальний табір перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі. Стало відоме ще ім'я та прізвище одного боксера, який допомагав українському чемпіону готуватись до другого бою із "Циганським королем".

Після чого Олександр Усик та його команда взяли курс у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, де й відбудеться реванш із Ф'юрі. Двобій запланований на 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня).

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Хто допомагав Усику у тренувальному таборі

У день закриття тренувального табору стало відомо ім'я ще одного боксера, який взяв участь у підготовці Усика. Спаринг-партнером українця був сербський боксер Санель Хасанович.

Боксер із Сербії поділився світлинами із тренувального табору Усика у себе в інстаграмі. Хасановичу дуже пощастило, адже тепер у нього є фото з легендою боксу Ленноксом Льюїсом, який завітав у табір до Олександра, пише 24 Канал.

Серб подякував Усик та його команді за проведену роботу та побажав Олександру успіхів у реванші проти Тайсона.

Завершився ще один тренувальний табір, що означає понад 250 раундів з абсолютним чемпіоном Усиком за 4 табори. Це була честь спарингувати та спілкуватися з ним, а особливо вчитися в присутності легендарного Леннокса Льюїса. Бажаю успіху наступного тижня в реванші з Ф’юрі. Дякую всій команді за неймовірну відданість і підтримку. До зустрічі,

– написав Хасанович.

Хасанович у тренувальному таборі Усика / Фото з інстаграму сербського боксера

У таборі Усика було помічено олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка. Боксер із Полтави отримав обіцяну грошову винагороду від Усика за здобуте олімпійське "золото". А це 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що першій бій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою Олександра за роздільним рішенням суддів. Однак у реванші Тайсон не зможе поборотись за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Український боксер звільнив титул IBF, відтак втратив звання "абсолюту".