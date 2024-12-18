У реванші Усик – Ф'юрі вперше в історії використають суддю зі штучним інтелектом

Протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі вже давно називають "битвою століття". Тепер їх бій увійде в історію світового боксу.

21 грудня боксери проведуть реванш у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Організатори вечора боксу вирішили внести у цю другу зустріч Усика та Тайсона Ф'юрі історичне нововведення у світовому боксі, інформує 24 Канал із посиланням на Туркі Аль аш-Шейх.

Варте уваги Приготую кролика, – Ф'юрі пообіцяв вирубати нокаутом Усика у реванші

Реванш Усик – Ф'юрі, який увійде в історію боксу

Керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг розповів, що у реванші Усик – Ф'юрі вперше в історії за боєм стежитиме суддя зі штучним інтелектом. Сучасні технології дійшли тепер до світового боксу.

Вільний від упереджень і людських помилок, він представлений The Ring. Цей новаторський експеримент, який не впливатиме на офіційні результати, дебютує під час найгучнішого бою століття Усик – Ф’юрі 2 21 грудня. Не пропустіть момент, що увійде в історію,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Цікаво, що голова з питань розваг у Саудівській Аравії відкрито уболіватиме за Тайсона у реванші. Все через те, що шейхи хочуть влаштувати трилогію у протистояння Усика проти Ф'юрі. Британець вже пообіцяв йому нокаутувати українського чемпіона у реванші 21 грудня.

Нагадаємо, перший 12-раундовий бій закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням суддів.