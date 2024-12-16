Усик – Ф'юрі: коли відбудеться зважування та дуель поглядів боксерів перед реваншем
Вже 21 грудня 2024 року Олександр Усик дасть Тайсону Ф'юрі шанс взяти реванш. Друга за цей рік зустріч боксерів на ринзі відбудеться на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
12 грудня боксери в один день закрили двері своїх тренувальних таборів та взяли курс у Саудівську Аравію. Попереду на Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі чекають традиційні передматчеві заходи.
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Розклад заходів перед реваншем
Став відомий розклад медіатижня боксерів, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.
18 грудня відбудуться відкриті тренування титанів хевівейту, яке розпочнеться о 18:00.
Вже наступного дня 19 грудня Усик та Ф'юрі зустрінуться на пресконференції, де дадуть відповіді на запитання журналістів та перекинуться декількома словами між собою. Зустріч із пресою запланована на 17:00.
Нагадаємо. 23 жовтня 2024 року Усик та Ф'юрі проводили першу пресконференцію та дуель поглядів перед реваншем. Ці заходи минули без зайвих скандалів і курйозів.
А от за день до реваншу 20 грудня на боксерів чекає процедура зважування та дуель поглядів на ній. Церемонія стартує о 19:00.
Сам бій у Саудівській Аравії розпочнеться 21 грудня. В Україні головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі можна буде переглянути вже у ніч на 22-ге грудня. Реванш у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO. У першому поєдинку Усик здобув перемогу над Ф'юрі за роздільним рішенням суддів та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999 року після Леннокса Льюїса.