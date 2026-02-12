Промоутер розкрив нові деталі про третій бій Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році оголосив про завершення кар'єри. Зараз він змінив своє рішення і мріє стати триразовим чемпіоном світу.

Френк Воррен, промоутер боксера, розповів, що після свого повернення на ринг Ф'юрі буде націлений на бій з Усиком. Про це повідомляє Sky Sports.

Дивіться також Або він, або втрата титулу: Усик отримав наступного суперника з жорстким ультиматумом

Що відомо про Усик – Ф'юрі 3?

За словами промоутера, Ф'юрі сказав йому, що хоче знову битися з непереможним українцем, який здобув 24 перемоги на професійному рівні та володіє титулами WBC, WBA та IBF.

На думку Воррена, "Циганському королю", як називають британця, більше не потрібно битися, адже він закріпив свою спадщину.

Але він продовжує битися і стане чудовим поповненням надважкої ваги. Він чудова особистість. Натовп збирається заради нього, це великий, великий момент для його кар'єри,

– сказав промоутер.

Проте він зауважив, що Усик – це не єдиний боксер, з яким може зустрітися Тайсон. У команді британця також готові розглянути поєдинок проти чемпіона WBO Фабіо Вордлі, який отримав титул після того, як українець залишив пояс.

Що відомо про повернення Ф'юрі?

У січні 2026 року Тайсон анонсував повернення у боксу та проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим. За попередньою інформацією, протистояння відбудеться 11 квітня у Манчестері.

Ф'юрі у соцмережах демонструє ролики з тренувань та запросив до себе українця Олександра Захожого. Також помітно, що британець сильно схуд у порівнянні з останнім боєм з Усиком.

"Циганський король" не змирився з двома поразками від українця і називає їх "політичними". За даними BoxRec, 39-річний чемпіон з України – це єдиний боксер, який зміг перемогти Тайсона.

Сам Усик не проти зустрітися з Ф'юрі, якщо на кону буде звання абсолютного чемпіона світу.

Хто наступний суперник Усика?