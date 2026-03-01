Усик зробив заяву про третій бій проти Тайсона Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі перервав завершення кар'єри, яке оголосив після двох поразок Олександру Усику у 2024 році. "Циганський король", як називають британця, повернувся у бокс, щоб стати триразовим чемпіоном світу, а також взяти реванш в українця.

Об'єднаний чемпіон світу Усик в інтерв'ю Андрію Бєднякову поділився думками, щодо третього бою з Ф'юрі. 39-річний володар титулів WBC, WBA та IBF не виключає ще один реванш з британцем.

Що Усик сказав про третій бій з Ф'юрі?

Усик зазначив, що знає про бажання 37-річного Тайсона провести третій поєдинок. Ба більше, він підтвердив розмову з менеджером "Циганського короля".

Це може статись, але ми повинні прийти до цього. Він хоче, я знаю, ми з менеджером його спілкувалися,

– заявив Усик.

Зверніть увагу. Раніше в інтерв'ю Ready to Fight українець запевнив, що готовий до ще одного протистояння з британцем. Але чемпіон світу поставив умову – на кону має бути звання абсолютного чемпіона світу, як під час їх першого поєдинку. У 2024 році Усик двічі здолав Ф'юрі, перемігши рішенням суддів.

Що далі для Усика та Ф'юрі?

Обидва боксери восени проведуть поєдинки: Ф'юрі 11 квітня вперше після відновлення кар'єри зустрінеться з росіянином Арсланбеком Махмудовим. У планах британця також зустріч з Ентоні Джошуа, який наприкінці 2025 року потрапив у ДТП в Нігерії. Не відомо, чи відновить "Ей-Джей" кар'єру.

Щодо Усика, то українець 23 травня у Єгипті зустрінеться з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. За попередніми даними, на кону поєдинку, який відбудеться за правилами боксу, не буде чемпіонських титулів.

Далі, якщо вірити президенту WBC Маурісіо Сулейману, на Олександра чекає обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона світу з Німеччини Агіта Кабаєла.

Додамо, що промоутер Тайсона, Френк Воррен, інформував, що в планах Ф'юрі не тільки зустріч з Усиком, хоча саме на цей двобій розраховує спортсмен. Британець може обрати для бою переможця поєдинку Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, щоб завоювати чемпіонський титул WBO.

До уваги. Зустріч британців теж відбудеться восени – 9 травня у Манчестері.

Водночас низка експертів схиляються до того, що Ф'юрі не потрібен реванш з Усиком, адже він не може побити українця. Таку думку висловив експерт і колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган.

"На цьому етапі кар'єри Ф'юрі вже мало чим може здивувати й повинен спершу довести самому собі, що все ще представляє серйозну силу", – сказав він