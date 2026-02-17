"Він благатиме": Ф'юрі зробив сенсаційну заяву про Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився думками щодо можливого бою з Олександром Усиком. Британський боксер не полишає надій провести з українцем третій поєдинок.

Ф'юрі зробив заяву під час пресконференції зі своїм наступним суперником росіянином Арсланбеком Махмудовим. Тайсон сказав, що не спілкувався з Усиком, але впевнений, що українець благатиме його про бій.

Що Ф'юрі сказав про бій з Усиком?

Британський боксер додав, що всі, хто б'ються проти нього, стають дуже багатими.

Але я можу гарантувати вам, що в кінці року він благатиме мене про бій. Адже "Циганський Король" приносить багато грошей. Той, хто б'ється зі мною, стає дуже багатим,

– сказав Ф'юрі.

Окрім того, він вважає, що в третьому поєдинку йому вдасться здобути перемогу над Усиком.

Зверніть увагу. Як йдеться на сайті BoxRec, Усик і Ф'юрі провели два поєдинки у 2024 році. В обох випадках українець здобув переконливу перемогу рішенням судів.

Повернення Ф'юрі

Після невдач у боях з Усиком 37-річний британець оголосив про завершення кар'єри, але вирішив повернутися на початку 2026 року. У першому бою після відновлення кар'єри Тайсон в Англії зустрінеться в Махмудовим.

Повернення Ф'юрі пов'язують з його планами стати триразовим чемпіоном світу, а також отримати ще один реванш від Усика. Утім, українець – це не єдиний боксер, з яким може зустрітися Тайсон.

Френк Воррен, промоутер боксера, заявив, що в команді британця також готові розглянути поєдинок проти чемпіона WBO Фабіо Вордлі.

