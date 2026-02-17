"Він благатиме": Ф'юрі зробив сенсаційну заяву про Усика
- Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик благатиме його про бій, оскільки бої з ним роблять суперників багатими.
- Ф'юрі впевнений, що зможе перемогти Усика в третьому поєдинку.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поділився думками щодо можливого бою з Олександром Усиком. Британський боксер не полишає надій провести з українцем третій поєдинок.
Ф'юрі зробив заяву під час пресконференції зі своїм наступним суперником росіянином Арсланбеком Махмудовим. Тайсон сказав, що не спілкувався з Усиком, але впевнений, що українець благатиме його про бій.
Що Ф'юрі сказав про бій з Усиком?
Британський боксер додав, що всі, хто б'ються проти нього, стають дуже багатими.
Але я можу гарантувати вам, що в кінці року він благатиме мене про бій. Адже "Циганський Король" приносить багато грошей. Той, хто б'ється зі мною, стає дуже багатим,
– сказав Ф'юрі.
Окрім того, він вважає, що в третьому поєдинку йому вдасться здобути перемогу над Усиком.
Зверніть увагу. Як йдеться на сайті BoxRec, Усик і Ф'юрі провели два поєдинки у 2024 році. В обох випадках українець здобув переконливу перемогу рішенням судів.
Повернення Ф'юрі
Після невдач у боях з Усиком 37-річний британець оголосив про завершення кар'єри, але вирішив повернутися на початку 2026 року. У першому бою після відновлення кар'єри Тайсон в Англії зустрінеться в Махмудовим.
Повернення Ф'юрі пов'язують з його планами стати триразовим чемпіоном світу, а також отримати ще один реванш від Усика. Утім, українець – це не єдиний боксер, з яким може зустрітися Тайсон.
Френк Воррен, промоутер боксера, заявив, що в команді британця також готові розглянути поєдинок проти чемпіона WBO Фабіо Вордлі.
Що кажуть про реванш Усик – Ф'юрі?
39-річний Усик, який володіє поясами WBC, WBA та IBF, заявляв, що готовий до бою з Ф'юрі, якщо на кону буде статус абсолютного чемпіона світу.
Однак чинного чемпіона світу критикують за відсутність боїв у 2026 році, а також ймовірний поєдинок проти Ф'юрі. Від Усика вимагають, щоб він проводив обов'язкові захисти титулів або ж залишив чемпіонські пояси.
Також колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган вважає, що Тайсону не варто знову битися з українцем, адже той знає відповіді на всі його завдання.