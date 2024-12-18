"Йому потрібно бути обережним": екстренер Усика та Кличка застеріг Ф'юрі перед реваншем

Вже 21 грудня прихильники боксу побачать друге поспіль протистояння Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році. Культовий тренер Джеймс Алі Башир поділився своїм прогнозом на цей реванш в Ер-Ріяді.

Колишній тренер Олександра Усика та Володимира Кличка розповів, чого очікує побачити у реванші експідопічного проти Тайсона Ф'юрі. Джеймс Алі Башир застеріг британського боксера від нокауту, інформує 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Вірить у свого колишнього підопічного

Також відомий наставник запевнив, що навряд "Циганський король" зможе взяти реванш в українського чемпіона. Алі Башир припустив, що Усик може відправити Тайсону у нокаут, тому британцю слід остерігатись такого підсумкового результату реваншу.

Олександр Усик знає, хто він, і що він являє собою не тільки для українського народу. Він знає свій статус у світі боксу. Він знає свою позицію, знає, що треба робити. Це все йде осторонь грошей, слави і всього такого. Олександр Усик хоче бути там, де він зараз і є. Він майстер, практик і його буде складно побити. Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі поб'є його. І Тайсону потрібно бути обережним, щоб не потрапити у нокаут,

– заявив Алі Башир.

Слід відзначити, що у першому поєдинку Усик був близьким до дострокової перемоги над Тайсоном. У 9-му раунді Ф'юрі від нокауту врятували канати та фінальний гонг про закінчення часу.

Водночас із цим Ф'юрі багато говорить про нокаут для українця у другій "битві століття" у столиці Саудівської Аравії. Тайсон навіть заявив, що цей реванш поставить крапку на кар'єрі українського боксера. На що українець дуже спокійно реагує, адже добре підготував до другої зустрічі із "Циганським королем".