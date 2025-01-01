Відомий британський експерт дав оцінку реваншу Усик – Ф'юрі

У суботу, 21 грудня 2024 року, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Український боксер захистив звання чемпіона світу надважкій вазі та зберіг за собою пояси WBO, WBC та WBA.

Гарет Девіс поділився думкою щодо реваншу між українцем та британцем. Відомий боксерський експерт оцінив виступ обох спортсменів, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Девіс про реванш Усик – Ф'юрі

Британський експерт відзначив підготовку Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, пригадавши перший бій. Гарет Девіс підкреслив, що боксери значно покращили свій рівень.

Ф'юрі покращився у порівнянні з першим поєдинком, але проблема у тому, що Усик також. Тайсон Ф'юрі чудово провів табір, чудово провів бій, його кондиції для боксера з такою вагою ідеальні. Усик був просто розумнішим,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі завдяки одноголосному рішенню суддів з загальним рахунком 116:112.



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