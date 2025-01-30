Одвічна боротьба Усика та Ф'юрі: ексчемпіон світу обрав найкращого боксера у хевівейті

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі беззаперечно одні з найкращих у надважкій вазі. Обидва боксери провели два фантастичних поєдинка, за якими спостерігали мільйони глядачів по всьому світу.

Тоні Белью висловився щодо українського чемпіона та "Циганського короля". Зокрема, колишній чемпіон світу зачепив тему повернення британця у бокс, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Хто краще Усик чи Ф'юрі?

Тоні Белью поміркував над поверненням Тайсона Ф'юрі у професійний ринг. Британський ексбоксер, а нині експерт вважає, що "Циганський король" стовідсотково здійснить камбек.

Ексчемпіон світу також не забув про Олександра Усика. Колишній суперник українського чемпіона вважає, що він номер один у надважкій вазі, а вже потім йде Ф'юрі.

Я вважаю їх обох приголомшливими бійцями. Тайсон Ф'юрі стовідсотково повернеться, якщо він цього захоче. І я думаю, що він другий найкращий суперважковаговик у світі після Усика,

– висловився Белью.

Зазначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі назвав умову, за якої він повернеться у бокс. "Циганський король" бажає отримати 500 мільйонів фунтів стерлінгів за поєдинок з Ентоні Джошуа.

Також нагадаємо, що востаннє Ф'юрі бився 21 грудня 2024 року з Олександром Усиком. У пекельній битві в Ер-Ріяді український чемпіон та Король хевівейту здолав британського боксера.