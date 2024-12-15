Леннокс Льюїс несподівано змінив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

У суботу, 21 грудня, відбудеться друга зустріч за 2024-й рік між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. "Циганський король" спробує взяти реванш в українського чемпіона світу за поразку 7-місячної давнини.

У першому поєдинку Олександр Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів. Тому Тайсон Ф'юрі серйозно налаштований на реванш та навіть говорить про нокаут для українця.

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Назвав боксера, який повинен перемогти у реванші

Напередодні бою легендарний Леннокс Льюїс дав свій новий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі. Колишній абсолютний чемпіон світу змінив свого фаворита зустрічі, пише 24 Канал з посиланням на BoxNation.

Після їхнього першого бою я переглянув свій поєдинок з Холіфілдом і подумав, у чому різниця між цими протистояннями. А різниця в тому, що просто один боксер був набагато серйозніший за іншого. Зараз Тайсон повинен перемогти у реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, серйознішим та набере куди більше ваги,

– сказав Льюїс.

Слід відзначити, що Леннокс Льюїс побував у тренувальному таборі Олександра Усика. Також перед реваншем Льюїс назвав найслабше місце українця, що стало підказкою для "Циганського короля".

Довідка. В Україні реванш Усик – Ф'юрі можна буде переглянути у ніч із 21-го на 22-ге грудня на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі вже прибули в Ер-Ріяд, де відбудеться вечір боксу.