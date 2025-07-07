Є місце для сенсацій: ШІ зробив прогноз на можливу трилогію Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі анонсував трилогію із Олександром Усиком та навіть назвав місце проведення бою – 18 квітня 2026 року. У команді українського чемпіона світу спокійно відреагували на бажання "Циганського короля".

24 Канал зробив запит штучному інтелекту Gemini щодо можливої трилогії Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. У запит було враховано результати перших двох боїв, бажання Тайсона та висловлювання українця щодо можливої зустрічі із Ф'юрі у своєму прощальному поєдинку.

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Прогноз ШІ на можливу трилогію Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що у 2024-му році Усик двічі здолав Ф'юрі за рішенням суддів. Це були дебютні поразки Тайсона у професійній кар'єрі, після яких він вирішив вчергове піти на пенсію. Наразі "Циганський король" запевняє, що повернеться у ринг лише заради третього бою із українцем.

ШІ називає трилогію Усик – Ф'юрі, як дуже ймовірну. Штучний інтелект назвав чотири складові, чому цей третій бій між боксерами повинен відбутись.



Чому повинна відбутись трилогія Усик – Ф'юрі / Скриншот із Gemini

Особливості підготовки боксерів до ймовірної трилогії? Усик швидше за все готувався б із тією філігранною технікою, швидкістю та витривалістю, які дозволили йому здобути дві перемоги у 2024-му. На думку ШІ, якби трилогія відбулась, то Олександр прагнув би завершити бій достроковою перемогою або за переконливими суддівськими записками.

Натомість Ф'юрі кардинально змінив свою підготовку після перших двох поразок. Тайсону б потрібно було знайти спосіб, як ліквідувати мобільність Усика. Британець б спробував нокаутувати Олександра, адже лише цей варіант є реалістичним шансом перемогти Усика. Також Тайсону потрібно було б проявити більше агресії у рингу.

Штучний інтелект прогнозує, якщо трилогія Усик – Ф'юрі втілиться у реальність, то Олександр би все одно був фаворитом протистояння, адже він вже довів свою перевагу над Тайсоном. Однак у королівській вазі є місце для сенсацій!