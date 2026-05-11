Усик та Ф'юрі погодилися на ще один бій: коли та де відбудеться поєдинок

Уболівальники боксу невдовзі можуть стати свідками ще одного протистояння між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Боксери словено підтвердили, що проведуть третій бій.

Ініціатором другого реваншу став Ф'юрі, який 10 травня викликав Усика на поєдинок. Що відомо про третій бій спортсменів – розповідає 24 Канал.

Усик – Ф'юрі 3: що відомо про реванш?

37-річний Тайсон записав звернення, що з'явилося у соцмережах Туркі Аль-Шейха, інвестора із Саудівської Аравії, який раніше організував поєдинки Ф'юрі з Усиком.

Британський боєць заявив, що планує пізніше цього року перемогти Ентоні Джошуа, після чого розправитися з Усиком. Він жартома назвав українця "сенсеєм", адже Усик наразі допомагає Джошуа повернутися на ринг після смертельної аварії, в яку "Ей-Джей" потрапив у грудні 2025 року в Нігерії.

Ф'юрі вкотре обізвав 39-річного українця "кроликом" (у такий спосіб британець кепкує з Усика через його фізичні дані) та обіцяє цього разу перемогти Олександра.

Тайсон також наголосив, що бій з жодним іншим боксером не принесе українцю високий гонорар. Він запропонував Усику кілька міст для бою, зокрема Лондон, Лас-Вегас і Нью-Йорк.

Що Усик відповів Ф'юрі?

Об'єднаний чемпіон у надважкій вазі не забарився з відповіддю. У своїх соцмережах власник поясів WBC, WBA та IBF погодився на поєдинок.

Усик заявив, що готовий до бою в будь-якій точці світу та жартома назвав Тайсона "жадібним пузом" (так українець кепкує з Ф'юрі у відповідь на жарти про "кролика").

Коли може відбутися бій Усик – Ф'юрі?

Ймовірність, що Усик та Ф'юрі проведуть бій у 2026 році вкрай низька.

По-перше , на Тайсона чекає у другій половині року зустріч з Джошуа. За найкращим сценарієм протистояння "Циганського короля" та українця може відбутися на початку 2027 року.

По-друге , непереможного чемпіона з України 23 травня очікує бій проти Ріко Верховена. Після цього йому доведеться провести обов'язковий захист поясу WBC проти Агіта Кабаєла, вочевидь восени. Цей факт також відсуває дату ймовірного протистояння з Ф'юрі на 2027 рік.

По-третє, Ф'юрі навряд чи зможе стати наступним суперником Усика після Верховена. Річ у тім, що раніше Олександр анонсував, що проведе три бої до завершення кар'єри. У своїй заяві він наголосив, що Тайсон стане його останнім суперником, але перед цим українцю потрібно провести ще два поєдинки.

Усик – Ф'юрі: історія протистояння

Боксери провели два поєдинки у 2024 році. Перша зустріч відбулася у травні за звання абсолютного чемпіона світу. Усик виставив на кін пояси WBO, WBA та IBF, тоді як Тайсон – титул WBC. Українець здобув перемогу рішенням суддів, відібрав у Ф'юрі пояс WBC та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш спортсменів відбувся у грудні, однак цього разу на кону були не всі чемпіонські пояси. Олександру довелося звільнити титул IBF, щоб другий бій з британцем відбувся. У реванші Усик знову переміг рішенням суддів.

Після двох поєдинків Ф'юрі категорично не погодився з поразками. Хоча британець вважає, що не програв українцю, але більшість експертів все ж схиляються до того, що поразка Тайсона була справедлива.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс у коментарі TNT Sports Boxing сказав, що "Циганський король" повинен був краще проявити себе для того, щоб здобути перемогу.

Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мій погляд, він міг попрацювати трохи більше. Усик кілька разів вільно влучив йому по корпусу, і ці очки були зараховані. Я вважаю, що судді бачили це,

– заявив Льюїс.

На думку Олександра Красюка, експромоутера Усика, Ф'юрі хоче взяти реванш в українця й має шанси на перемогу.

"Він мотивований – так само, як Усик був мотивований у першому бою. Ф'юрі сам казав: "Мене, крім грошей, нічого не цікавить". Воно так і вийшло. А зараз йому вже йдеться не лише про гроші – а про честь і статус", – заявив промоутер в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон".

Що кажуть про третій бій Усика проти Ф'юрі?

Потенційний третій бій між боксерами зазнав критики через спортивну складову. Експерти видання DAZN пишуть, що немає жодної причини, чому б цей поєдинок мав відбутися.

Зокрема, існує формальний критерій, який необхідно виконати, щоб виправдати так звану трилогію у боксі. По-перше, чи були два бої видовищними та рівними, а по-друге, чи є по одній перемозі у кожного. Дві поразки Тайсона ставлять під сумнів третє протистояння.

Рішення "Циганського короля" претендувати на ще одну зустріч з українцем розкритикував і колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Баррі Макгіган. Він зазначив, що Ф'юрі не варто знову битися з Усиком, адже у двох поєдинках поспіль він зазнав невдачі.

"На цьому етапі кар'єри Ф'юрі вже мало чим може здивувати й повинен спершу довести самому собі, що все ще представляє серйозну силу", – резюмував експерт.