Олександр Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі в очному протистоянні. Проте "Циганський король", який завершив кар'єру, прагне втретє побитися з українським чемпіоном.

Майріс Брієдіс поділився думками щодо трилогії Усик – Ф'юрі. Зокрема, ексчемпіон світу назвав переможця можливого поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Колишній чемпіон світу назвав боксерів, які можуть створити проблеми Усику

Як завершиться Усик – Ф'юрі?

Колишній боксер заявив, що Тайсону Ф'юрі буде складно битися проти Олександра Усика. Оскільки, "Циганський король" проводить слабкі тренування, яких не вистачить у бою проти абсолютного чемпіона світу.

Майріс Брієдіс зазначив, що Ф'юрі важко тому він проводить спаринги у 5-6 раундів. Тоді як в Усика зазвичай тренувальні спаринги тривають у двічі довше, ніж у британського боксера, тому українець переможе.

У цьому різниця. Усик немов кінь, який завжди біжить, завжди викладається на мільйон відсотків. Ф’юрі дуже великий і талановитий. Він співає, він високий, у нього дуже довгі руки. Він дуже талановита людина, але йому не подобається старанна робота. У цьому вся різниця,

– сказав Усик.

Нагадємо, що Олександр Усик бився проти Тайсона Ф'юрі у травні та грудні 2024 року. У першому бою український чемпіон переміг британського боксера роздільним рішенням суддів, у другому – одностайна перемога.

Що відомо про трилогію Усик – Ф'юрі?