"Кінь, який завжди біжить": ексчемпіон світу назвав переможця трилогії Усик – Ф'юрі
- Майріс Брієдіс назвав переможця можливої трилогії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
- Усик двічі переміг Ф'юрі в 2024 році, перший бій завершився роздільним рішенням суддів, а другий одностайною перемогою українця.
Олександр Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі в очному протистоянні. Проте "Циганський король", який завершив кар'єру, прагне втретє побитися з українським чемпіоном.
Майріс Брієдіс поділився думками щодо трилогії Усик – Ф'юрі. Зокрема, ексчемпіон світу назвав переможця можливого поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
Читайте також Колишній чемпіон світу назвав боксерів, які можуть створити проблеми Усику
Як завершиться Усик – Ф'юрі?
Колишній боксер заявив, що Тайсону Ф'юрі буде складно битися проти Олександра Усика. Оскільки, "Циганський король" проводить слабкі тренування, яких не вистачить у бою проти абсолютного чемпіона світу.
Майріс Брієдіс зазначив, що Ф'юрі важко тому він проводить спаринги у 5-6 раундів. Тоді як в Усика зазвичай тренувальні спаринги тривають у двічі довше, ніж у британського боксера, тому українець переможе.
У цьому різниця. Усик немов кінь, який завжди біжить, завжди викладається на мільйон відсотків. Ф’юрі дуже великий і талановитий. Він співає, він високий, у нього дуже довгі руки. Він дуже талановита людина, але йому не подобається старанна робота. У цьому вся різниця,
– сказав Усик.
Нагадємо, що Олександр Усик бився проти Тайсона Ф'юрі у травні та грудні 2024 року. У першому бою український чемпіон переміг британського боксера роздільним рішенням суддів, у другому – одностайна перемога.
Що відомо про трилогію Усик – Ф'юрі?
- У липні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про трилогію з Олександром Усиком, назвавши дату поєдинку.
- Після реваншу проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик назвав можливих суперників для прощального бою. Серед них Тайсон Ф'юрі.
- Промоутер Ф'юрі Френк Воррен підтвердив можливість третього бою з Усиком, заявивши, що угода досягнута.