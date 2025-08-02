Тайсон Ф'юрі все-таки повернеться у професійний бокс після недовгої паузи. "Циганський король", ймовірно, з'явиться у рингу в наступному році.

Ексчемпіон світу хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Проте перед цим британський боксер битиметься у проміжному поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на sport.de.

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З ким битиметься Тайсон Ф'юрі?

Спенсер Браун повідомив про повернення Тайсона Ф'юрі. Менеджер "Циганського короля" заявив, що британський боксер проведе "розминочний" бій перед тим, як битись проти Олександра Усика.

Браун також назав ім'я можливого суперника Ф'юрі. Ексчемпіон світу може зустрітись з Ентоні Джошуа у так званій битві двох найкращих британських боксерів.

Він повернеться. Ми плануємо розминочний бій Тайсона наступного року, а можливо, навіть наприкінці цього року. Суперник? Гадки не маю. Тайсон повинен сам заявити про своє бажання повернутися. Але все вказує на його повернення наступного року. Джошуа? Думаю, бій із ним, ймовірно, відбудеться перед третім поєдинком проти Усика,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі востаннє бився у грудні 2024 року. "Циганський король" програв одноголосним рішенням суддів Олександру Усику, а на початку 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомляли про те, що Джордж Гроувз назвав боксер, з яким не треба битись Олександру Усику у наступному бою.