Ф'юрі може повернутися заради третього бою з Усиком: тренер Дюбуа зробив заяву

Тайсон Ф'юрі може повернутися на ринг ще один раз після поєдинку з Ентоні Джошуа. Серед потенційних варіантів розвитку подій розглядають і третій бій британця з Олександром Усиком.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу The Stomping Ground розповів Дон Чарльз. Тренер чемпіона WBO у надважкій вазі Даніеля Дюбуа також висловився щодо ймовірної зустрічі свого підопічного з Ф'юрі.

Чи зустрінеться Ф'юрі з Усиком втретє

За словами Чарльза, він разом із Дюбуа обговорював потенційний поєдинок із "Циганським королем" і вважає його дуже цікавим. Водночас тренер припустив, що після зустрічі з Джошуа Ф'юрі може не проводити нових боїв, окрім можливої трилогії з Усиком.

Якщо відбудеться бій Тайсона з "Ей-Джеєм", то навряд чи він битиметься знову – хіба що може бути трилогія з Усиком. Я чув, що Тайсон Ф'юрі казав саме так. Але ніколи не кажи "ніколи",

– сказав він.

Ф'юрі та Джошуа мають провести очний бій 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс).

Усик і Ф'юрі вже двічі зустрічалися в рингу. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів у першому поєдинку, а в реванші здобув перемогу одностайним рішенням.

Водночас організація можливої трилогії наразі залишається під питанням. Серед потенційних суперників Усика також розглядається Деонтей Вайлдер. Сам Ф'юрі неодноразово повертався до теми третього бою з українцем на тлі невизначеності навколо поєдинку з Джошуа.

Попри активні публічні заяви, конкретної дати та офіційного підтвердження третього бою Усика та Ф'юрі наразі немає.