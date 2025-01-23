Ексчемпіон світу спрогнозував, чи міг би Усик перемогти праймового Холіфілда

Колишній чемпіон світу WBO у першій важкій вазі Джонні Нельсон вирішив пофантазувати та вивести в один ринг Олександра Усика та легенду боксу Евандера Холіфілда. Нельсон назвав переможця такого гіпотетичного двобою.

Джонні Нельсон взяв до уваги праймового Евандера Холіфілда, коли він переживав найкращі роки у боксі. Колишній чемпіон світу без вагань назвав тріумфатора уявного бою, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.com.

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Переможець бою Усик – Холіфілд

58-річний ексбоксер із Великої Британії впевнений, що Холіфілд би легко зміг завдати поразки Олександру Усику. Нельсон назвав найпотужніші фактори у стилі боксу Евандера.

Я можу легко відповісти на це запитання. Якщо розглядати пікового Евандера Холіфілда, який піднявся у важку вагу, та пікового Олександра Усика, я оберу Холіфілда. Холіфілд був руйнівним, мав нокаутуючу силу і вмів адаптуватися до останнього моменту кожного раунду. Він завжди чинив тиск, не давав супернику розслабитися, а його варіативність ударів була приголомшливою,

– заявив Нельсон.

Цікаво, що раніше прогноз на такий двобій робив Дерек Чісора. Британець зізнався, що поставив би гроші на Усика. А от Холіфілд не став робити себе фаворитом даного протистояння.

Нагадаємо, що раніше Евандер Холіфілд припустив, як би склали треті поєдинки Усика проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, якби протистояння переросли у трилогії.