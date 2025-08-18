Проте у боксерській спільноті почали говорити про бій між Усиком та Ітаумою. Карл Фроч висловився про можливий поєдинок між українським чемпіоном та британським проспектом, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Карл Фроч вважає, що кар'єрою Мозеса Ітауми потрібно керувати з розумом. На його думку, він би на даному етапі не організував би британському боксер бій з "Королем хевівейту".

Фроч заявив, що Ітаумі ще рано битись проти Усика. Адже абсолютний чемпіон світу може поставити хрест на кар'єрі 20-річного британського проспекта.

Не можна поспішати з Ітаумою. Якби я керував його кар’єрою, я б не виставляв його відразу проти Усика – досвідченого ветерана, який має сотні аматорських поєдинків, був абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі, і дати йому в суперники 20-річного хлопця. Це може стати для нього (Ітауми – 24 канал) кінцем, чи не так?,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума завдав нищівної поразки Ділліану Вайту. У ніч з 16 на 17 серпня британський боксер нокаутував досвідченого земляка у першому раунді поєдинку.

