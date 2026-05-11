"Після цього він зрозуміє": відомий боксер зухвало викликає на бій Усика

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл не полишає надій провести бій з Олександром Усиком. Представник Німеччини зробив нову заяву щодо протистояння з українцем.

У коментарі iFL TV Кабаєл заявив, що потенційний бій з Усиком буде найбільшим з-поміж інших і збере повний стадіон у Німеччині. Агіт сказав, що готовий до протистояння після того, як Усик проведе бій з Ріко Верховеном 23 травня.

Дивіться також Відомий боксер з України раптово програв у США: рефері довелося рятувати його

Що Кабаєл сказав про бій з Усиком?

Відповідаючи на питання, чому українець не згадує його у своїх інтерв'ю, Кабаєл визнав, що його ім'я не настільки гучне, однак додав, що воно "занадто ризиковане".

33-річний Агіт спростував думку, мовляв, Олександр боїться його. Німець висловив повагу на адресу Усика, сказавши, що той хороший боксер.

Він вважає, що Кабаєл не є гучним ім'ям, але він побачить, коли приїде до Німеччини, що ми легко розпродамо стадіон. Він зрозуміє після цього, що Кабаєл – це справді гучне ім'я у Німеччині,

– сказав боксер.

Також Кабаєл наголосив, що йому передусім потрібен бій проти Усика, а не титул WBC, на який він є офіційним претендентом. Боксер сказав, що його цікавить спортивний виклик, адже Усик – це найкращий боксер.

Урешті-решт, він анонсував, що відвідає бій українця в Єгипті та обіцяє вийти на ринг, щоб кинути виклик дворазовому абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі.

Чому Кабаєл вимагає бою з Усиком?

У лютому 2025 року Кабаєл переміг Чжана Чжілея і виграв титул тимчасового чемпіона світу WBC. Завдяки перемозі німець став обов'язковим суперником для Усика, який утримує повноцінний пояс.

На початку 2026 року Світова боксерська рада дозволила українцю провести добровільний захист титулу проти Верховена. Та після цього бою, як повідомив промоутер Френк Воррен, його зобов'яжуть до протистояння з Кабаєлом.

Що станеться, якщо Усик відмовить Кабаєлу?

Якщо Усик відмовиться від захисту поясу WBC проти Кабаєла, то ризикує втратити чемпіонський пояс. У 2024 – 2025 роках він вже втрачав титули IBF та WBO відповідно через те, що відмовився від захисту титулів.

Усик не зобов'язаний з ним битися, але якщо він не зробить це цього року, його слід позбавити титулів і дозволити Кабаєлу змагатися за них,

– сказав американський тренер Стівен Едвардс.

Наразі Усик зосереджений на підготовці до протистояння з Верховеном, яке відбудеться у Гізі. Тому не відомо, яке рішення він ухвалить у підсумку.

Утім, заява Сергія Лапіна, директора команди Усика, натякає, що на цьому етапі кар'єри Олександр готовий відмовитися від титулів заради прибуткових зустрічей.

У коментарі Sky Sports він сказав, що чемпіон світу під час планування боїв враховує не тільки спортивну складову, але й бізнес-фактори. Така позиція українця виникла внаслідок того, що він досяг усіх висот на професійному рівні.

Що може схилити Усика до бою проти Кабаєла?

Посприяти проведенню бою може голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх. Відомий журналіст Майк Коппінджер повідомив, що інвестор хоче організувати зустріч Усика та Кабаєла у Німеччині.

Причетність Туркі до поєдинку, ймовірно, може збільшити інтерес Усика з фінансової точки зору. Нагадаємо, що він організовував протистояння Олександра з Тайсоном Ф'юрі, а також Верховеном. За реванш проти Ф'юрі, як повідомляли ЗМІ, українець отримав рекордні 114 мільйонів доларів.

Також низка експертів вважають, що наразі Кабаєл – це чи не єдиний боксер, який може створити проблеми непереможному українцю. Наприклад, британський боксер Девід Аллен вважає, що Агіт буде незручним суперником для українця.

Ми бачили, що Джошуа і Дюбуа не здатні цього зробити (перемогти Усика – 24 Канал). Я думаю, що Кабаєл – єдиний, хто може це зробити. Кабаєл достатньо свіжий. Я знаю, що Чжан звалив його, але він піднявся. Стилістично Кабаєл дуже незручний для Усика,

– сказав експерт в ефірі David White Rhino Allen.

Підсумовуючи, за сприятливих обставин зустріч з Кабаєлом може бути цікавою для Усика як з фінансової сторони, так і спортивної.