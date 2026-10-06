За словами Брієдіса, Віттакер володіє чудовими рефлексами, проте одних лише фізичних та технічних задатків недостатньо, щоб досягати успіху на найвищому рівні. Свою думку ексчемпіон озвучив на власному ютуб-каналі.

Що Брієдіс сказав про Усика та Ломаченко

За його словами, британцю бракує тієї фізичної підготовки та витривалості, які свого часу демонстрували Усик і Ломаченко.

Ці рефлекси – це все добре. Але якщо в тебе немає тієї витривалості, яку мають Олександр Усик і Ломаченко... Чому? Тому що обсяг їхньої роботи був величезним,

– сказав Брієдіс.

Він відзначив підготовку українських боксерів. За його словами, вони виконували величезні обсяги фізичної роботи, зокрема проводили тривалі спаринги та багато працювали на витривалість.

Спаринги по 16 раундів, по чотири хвилини, тобто обсяг був величезний. Ось такі робочі коні, які працювали і працювали. Тому в чемпіонських раундах вони тільки набирали, набирали й могли працювати ще стільки ж. Ось це насправді показник таланту,

– зазначив спортсмен.

На думку латвійця, саме ця здатність Усика зберігати й навіть підвищувати темп у другій половині бою є однією з його ключових переваг.

Водночас Брієдіс визнав, що Віттакер має величезний природний потенціал.

Я вважаю, що Віттакер має дуже великий талант на рефлекси. Його зріст, тіло – все це призначене для такого стилю. Плюс харизма. Але має бути дисципліна,

– підсумував ексбоксер.

Нагадаємо, Віттакер нещодавно переміг Конора Воллеса одностайним рішенням суддів і став обов'язковим претендентом на титул IBF у напівважкій вазі.

Яку неправдиву інформацію про Усика поширював Брієдіс

Брієдіс поширив фейк про те, що Усик нібито вирішив "заощадити на тренері" напередодні бою з кікбоксером Ріко Верховеном. Латвієць стверджував, що має "інсайдерську інформацію", за якими український боксер начебто обрав своїм наставником "якогось друга", аби не витрачати зайві кошти. За словами Брієдіса, саме це нібито вплинуло на перебіг поєдинку та зробило його складнішим для Усика.

Втім, бій завершився перемогою Усика, він здолав Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

У Team Usyk оперативно відреагували на заяви латвійця та категорично їх спростували, назвавши поширену інформацію абсурдною.