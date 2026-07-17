Зірковий боєць злякався Усика та відмовився від поєдинку

Завершення кар'єри Олександра Усика могло отримати несподіваний поворот, адже у червні з'явилася інформація, що суперником українця може стати колишній чемпіон UFC Джон Джонс. Та боєць MMA категорично заперечив можливість бою проти Усика.

У коментарі The Ring Джонс спростував інформацію, що був зацікавлений у боксерському поєдинку з українцем. Він підтвердив, що відмовиться від пропозиції, якщо вона надійде.

Джонс пояснив, чому не битиметься з Усиком

За словами Джонса, 39-річний Усик – один з найвеличніших боксерів усіх часів у надважкій вазі.

"Я також знаю, що він займається боротьбою. Боротьба була важливою частиною його тренувань протягом багатьох років. Ймовірно, саме тому він так домінує у клінчі. Якби він захотів перевірити весь свій арсенал бойових навичок, я йому допоміг би. Але обмежувати себе, використовуючи лише руки, – це не моя стихія. Так що з усіх надважковаговиків я бачу в Усика найбільший потенціал, і він здатний скласти конкуренцію. Але я не боксер і не вважаю Усика універсальним бійцем", – сказав Джонс.

Він також натякнув, що легко б розправився з Усиком, якби вони билися за правилами MMA.

Нагадаємо, наприкінці червня Сергій Лапін, радник Усика, розповів, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі розглядає бій проти Деонтея Вайлдера або Джонса.

За попередніми даними, Олександр все ж схиляється до поєдинку з Вайлдером, який може відбутися пізніше цього року. Видання The Ring повідомляло, що Усик перебуває на просунутій стадії переговорів щодо прощального бою проти Вайлдера.

Українець прагне провести цей поєдинок, щоб остаточно закріпити свій статус боксера, який переміг усіх найвідоміших і найсильніших колишніх чемпіонів цього дивізіону – Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.