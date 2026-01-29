Не Вайлдер і не Руїс: колишній чемпіон світу назвав суперника для Усика

Особистість Олександра Усика часто обговорюють у боксерській спільноті. Нещодавно Карл Фроч висловився щодо українського чемпіона.

Зачепив колишній чемпіон світу тему майбутнього Усика. Фроч в інтерв'ю Boxing News Online назвав суперника, з яким би мав провести наступний бій український "Король хевівейту".

Хто має стати суперником Усика у наступному бою?

Експерт вважає, що Усик потрібно звернути увагу на талановитого молодого британського боксера – Мозеса Ітауму.

Я хотів би побачити бій Мозеса Ітауми з Усиком. Я великий фанат Усика, але мені було б дуже цікаво подивитися на бій, у якому молодий, свіжий, динамічний і потужний боєць на кшталт Ітауми протистоятиме проти такого майстра,

– сказав Фроч.

Раніше колишній чемпіон світу висловився щодо бою між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером.

Що сказав Фроч про Усик – Вайлдер?

Карл Фроч у своїй програмі на власному ютуб-каналі заявив, що Усику не треба битися проти Вайлдера. Британський експерт наголосив, що американський боксер вже пройшов свій пік.



"Як на мене, Деонтей Вайлдер – усе, він скінчився, списаний хлопець. Ми бачили, як його зупинив Чжан Чжилей і як він програв Джозефу Паркеру. Рішення Олександра битися з ним? Усик розумний і кмітливий боксер, він не пропустить його удар. Це легкий бій для Олександра. Насправді Усик заслужив на легку прогулянку – а цей бій якраз нею є" ,– сказав Фроч.

Що відомо про Мозеса Ітауму?