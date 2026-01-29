Зачепив колишній чемпіон світу тему майбутнього Усика. Фроч в інтерв'ю Boxing News Online назвав суперника, з яким би мав провести наступний бій український "Король хевівейту".
Хто має стати суперником Усика у наступному бою?
Експерт вважає, що Усик потрібно звернути увагу на талановитого молодого британського боксера – Мозеса Ітауму.
Я хотів би побачити бій Мозеса Ітауми з Усиком. Я великий фанат Усика, але мені було б дуже цікаво подивитися на бій, у якому молодий, свіжий, динамічний і потужний боєць на кшталт Ітауми протистоятиме проти такого майстра,
– сказав Фроч.
Раніше колишній чемпіон світу висловився щодо бою між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером.
Що сказав Фроч про Усик – Вайлдер?
Карл Фроч у своїй програмі на власному ютуб-каналі заявив, що Усику не треба битися проти Вайлдера. Британський експерт наголосив, що американський боксер вже пройшов свій пік.
"Як на мене, Деонтей Вайлдер – усе, він скінчився, списаний хлопець. Ми бачили, як його зупинив Чжан Чжилей і як він програв Джозефу Паркеру. Рішення Олександра битися з ним? Усик розумний і кмітливий боксер, він не пропустить його удар. Це легкий бій для Олександра. Насправді Усик заслужив на легку прогулянку – а цей бій якраз нею є" ,– сказав Фроч.
Що відомо про Мозеса Ітауму?
Британський боксер провів у професійному ринзі 13 поєдинків. За цей час Ітаума не зазнав жодної поразки.
У січні 2026 року він травмувався напередодні бою проти Джермейна Франкліна. У результаті поєдинок перенесли на березень цього року.
Нещодавно Ітаума зробив заяву щодо Усика та можливого поєдинку з ним.