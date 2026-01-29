Зацепил бывший чемпион мира тему будущего Усика. Фроч в интервью Boxing News Online назвал соперника, с которым бы должен был провести следующий бой украинский "Король хевивейта".

Кто должен стать соперником Усика в следующем бою?

Эксперт считает, что Усик нужно обратить внимание на талантливого молодого британского боксера – Мозеса Итауму.

Я хотел бы увидеть бой Мозеса Итаумы с Усиком. Я большой фанат Усика, но мне было бы очень интересно посмотреть на бой, в котором молодой, свежий, динамичный и мощный боец вроде Итаумы будет противостоять против такого мастера,

– сказал Фроч.

Ранее бывший чемпион мира высказался относительно боя между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

Что сказал Фроч об Усике – Уайлдер?

Карл Фроч в своей программе на собственном ютуб-канале заявил, что Усику не надо драться против Уайлдера. Британский эксперт отметил, что американский боксер уже прошел свой пик.



"Как по мне, Деонтей Уайлдер – все, он кончился, списанный парень. Мы видели, как его остановил Чжан Чжилей и как он проиграл Джозефу Паркеру. Решение Александра драться с ним? Усик умный и сообразительный боксер, он не пропустит его удар. Это легкий бой для Александра. На самом деле Усик заслужил легкую прогулку – а этот бой как раз ею является" ,– сказал Фроч.

Что известно о Мозесе Итауме?