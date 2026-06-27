Усик має два варіанти на наступний бій: хто стане суперником українця

Олександр Усик фактично втратив звання об'єднаного чемпіона світу, відмовившись від своїх титулів. Непереможний український боксер нібито розглядає двох претендентів на наступний бій.

Ексчемпіон в надважкій вазі зацікавлений в реванші з кікбоксером Ріко Верховеном або в поєдинку проти Деонтея Вайлдера. Про це повідомив автор і ведучий ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко.

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Хто стане суперником Усика в наступному бою

Передусім він розповів, що 39-річний Усик хоче гучного завершити кар'єру, проте не готовий, щоб боксерські організації диктували йому свої умови.

Так, він відмовився від обов'язкового бою проти німця Агіта Кабаєла чи реваншу з росіянином Муратом Гассієвим.

Тут ні грошей не заробити, ні довести нікому нічого не вийде,

– написав Діденко.

Водночас він сказав, що є два найбільш бажаних і реальних варіанти для подальшої кар'єри Усика: реванш проти Верховена або бій з ексчемпіоном світу Вайлдером.

"Ріко цікавий тим, що за цей бій готовий платити Туркі (інвестор із Саудівської Аравії – 24 Канал). Окрім того, може бути бажання зняти всі питання після важкого першого бою. Деонтей – закрити зіркову трійку хевівейту (Ф'юрі – Джошуа – Вайлдер) та закатити велике шоу у штатах проти місцевого боксера, на якого піде публіка", – додав він.

Однак Діденко підкреслив, що кінцевого рішення зараз немає, хоча обидва варіанти будуть розглядати.

Вайлдер чи Верховен: у кого більше шансів на бій з Усиком

Попередній бій Усика відбувся 24 травня саме проти Верховена та завершився резонансною перемогою українця. Ріко протягом усього поєдинку диктував умови на рингу та навіть перемагав на суддівських записках.

Утім в 11-му раунді Олександр доніс до підборіддя нідерландця важкий аперкот, який зрештою дозволив йому вирвати перемогу технічним нокаутом. Відразу після зустрічі Верховен заявив, що прагне реваншу й відкритий до другого бою з Усиком.

Водночас експерти вважають, що Ріко навряд чи зможе перемогти українця у реванші, адже втратив ефект несподіванки. Сам Усик визнавав, що йому було складно підготуватися до поєдинку, адже до того нідерландець провів тільки один бій у боксі.

Перед тим, як Усик і Верховен домовилися про перший бій, суперником українця мав стати Вайлдер. Команди боксерів вели переговори, які не увінчалися успіхом. Як наслідок американець у квітні вийшов на бій проти Дерека Чісори та переміг британця. З того часу Вайлдер не повідомляв деталей щодо свого майбутнього у боксі.