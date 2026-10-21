У США виступили проти третього бою Усика з Дюбуа: кого пропонують українцю

Американський журналіст Кен Гісснер поставив під сумнів доцільність третього поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. На його думку, український боксер має розглянути інших суперників, адже вже двічі достроково перемагав британця.

Після перемоги Дюбуа над Фабіо Вордлі знову заговорили про можливу трилогію з Усиком. Однак оглядач Boxing News 24 вважає, що такий поєдинок значно важливіший для британця, ніж для українця.

Чому третій бій Усика з Дюбуа викликає сумніви

Журналіст нагадав, що Усик двічі перемагав Дюбуа достроково: у дев'ятому раунді першого поєдинку 2023 року та в п'ятому раунді реваншу 2025-го.

Що, власне, Усик матиме від перемоги над тим, кого він уже двічі вкладав на ринг?,

– риторично запитав Гісснер.

За словами оглядача, українець уже досяг значних висот у професійному боксі, ставши абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Крім того, Усик двічі перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Дюбуа.

На цьому тлі третій бій із британцем може не запропонувати українцеві достатньо серйозного спортивного виклику.

Вайлдер, Ф'юрі та Бенавідес – можливі суперники Усика

Серед можливих суперників Усика Гісснер назвав Деонтея Вайлдера, з яким українець досі не зустрічався на професійному рингу. Такий поєдинок міг би стати новим випробуванням для українця, однак переговори щодо його організації не дали результату.

Ще одним варіантом залишається Ф'юрі. Перспективи третього протистояння з британцем можуть стати зрозумілішими після його запланованого на 11 грудня бою з Джошуа.

Також журналіст згадав Девіда Бенавідеса, який міг би запропонувати Усику новий виклик. Водночас його можливості в надважкій вазі ще належить перевірити.

Дюбуа ще має довести, що готовий до реваншу

Гісснер визнав, що перемога Дюбуа над Вордлі посилила позиції британця. Проте сам по собі цей результат не дає відповіді на головне запитання: чи здатен боксер знайти протидію швидкості, рухливості та техніці Усика.

На думку оглядача, Дюбуа має продемонструвати, що може нав'язати українцеві власний темп і змінити сценарій протистояння порівняно з попередніми зустрічами.

Наступний бій Усика має бути чимось більшим, ніж просто відоме в боксі ім'я чи черговий чемпіонський пояс,

– наголосив журналіст.

Нагадаємо, наступний бій може стати одним із заключних у кар'єрі Усика. Українець поступово наближається до завершення професійного шляху та розраховує провести ще 1 – 3 поєдинки.