Все у руках українця: екссуперник Ломаченко оцінив шанси Опетая на бій проти Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос заговорив про боксера, який є у списку потенційних суперників Олександра Усика. Австралійський боксер не виключив можливості проведення бою непереможного українця проти Джея Опетая.

На думку Джорджа Камбососа, бій Олександр Усик – Джей Опетая відбудеться, якщо того захочуть люди. Однак у цьому всьому є один важливий нюанс – перехід в іншу вагу, пише 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

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Камбосос про можливий бій Усик – Опетая

Австралійський боксер не впевнений на усі сто відсотків, що українець захоче опускатись у дивізіоні. Хоча раніше були чутки, що Усик планує повернутись у крузервейт, де якраз виступає Опетая.

Усик – це неймовірний боксер, важко осмислити його рівень. Він постійно прогресує і стає ще кращим. Але якщо люди захочуть побачити його бій проти Опетаї, то він відбудеться. Все залежить від того, чи хоче Усик повертатися у крузервейт, адже він вже і так заробив багато грошей,

– сказав Камбосос.

Промоутер Едді Хірн раніше повідомляв орієнтовний термін, через який може відбутись бій Усик – Опетая. Також керівник компанії "Matchroom Boxing" додав, що перед цим повинен досягнути австралієць, аби отримати двобій проти непереможного українця.

Сам Джей тверезо оцінює свої шанси на бій проти Усика.

Лише 8 січня 2025-го року Джей Опетая брутально нокаутував у 4-му раунді новозеландця Девіда Ніка. Суперник Опетая навіть втратив свідомість.