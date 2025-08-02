Олександр Усик у реванші 19 липня 2025 року здолав Даніеля Дюбуа. Український чемпіон знищив британського боксера, не залишивши супернику жодних шансів на перемогу.

Реванш Усик – Дюбуа продовжують активно обговорювати у боксерській спільноті. Ігор Шевадзуцький поділився думками про бій між українцем та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на ubf_boxing.

Читайте також Усик отримає неочікуваного суперника: на титул чемпіона з'явиться новий претендент

У чому головна помилка Дюбуа?

Ігор Шевадзуцький наголосив, що Даніель Дюбуа з самого початку поєдинку пішов уперед, повіривши у власні сили. Натомість Олександр Усик чітко зрозумів чого хоче суперник та скористався моментом.

Український гігант назвав головну помилку Дюбуа у реванші проти Усика. Британський боксер мав певні проблеми з захистом, що у моменті відіграло важливу роль в їхньому протистоянні.

Один момент – Дюбуа не повернув руку, і в цей момент прилетів удар. Усе по класиці. Усик показав, як виглядає високий рівень. І це важливо для всіх нас. Бо після цього бою про Україну знову говорить увесь світ,

– сказав Шевадзуцький.

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу у реванші із Даніелем Дюбуа. Український чемпіон відправив у нокдаун, а потім нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Шеннон Бріггс назвав головну особливість Усика, яка відрізняє його від інших боксерів. Колишній чемпіон світу не сумнівається в унікальності українця.