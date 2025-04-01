Президент PFL хоче організувати бій Усика проти Пола: коли може відбутись зустріч
- Президент PFL Донн Девіс хоче організувати бій між Олександром Усиком і Джейком Полом у 2026 році.
- Джейк Пол має контракт із PFL, і для бою потрібна лише згода Усика.
- Усик також розглядає інші бої, включаючи реванш із Даніелем Дюбуа та захист поясу WBO проти Джозефа Паркера.
Президент організацій змішаних єдиноборств (PFL) Донн Девіс висловив бажання зайнятись організацією сенсаційного бою Олександра Усика проти Джейка Пола. Очільник має намір влаштувати зустріч у наступному 2026-му році.
Цікаво, що Джейк Пол має чинний контракт із PFL, який підписав у поточному році. Тому одній із найтоповіших організацій у світі змішаних єдиноборств потрібна лише згода від Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.
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Відомий термін ймовірного двобою
Дон Девіс впевнений, що 2026-й рік є ідеальним варіантом для проведення очної битви Усика проти Пола-молодшого.
Нагадаємо, що у команді українського чемпіона першими заговорили про можливий двобій із Джейком. Усик теж не виключає варіанту такої зустрічі та вже звернувся до Пола. Боксер-блогер відреагував на заяву українця, створивши опитування щодо цього двобою для своїх підписників.
Також раніше Усик отримував виклик на поєдинок від колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри з Бразилії.
Попри це все оглядач боксу Гарет Девіс не бачить сенсу у бою Усика проти Пола-молодшого за правилами MMA. Адже Олександр хоче повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті з боксу, а для цього українцю потрібно провести реванш із Даніелем Дюбуа. Також Усик може провести захист поясу WBO проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера із Нової Зеландії.