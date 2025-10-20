"Якесь знущання": український боксер спрогнозував реальність бою Усик – Пол
- Віктор Постол вважає, що бій між Олександром Усиком та Джейком Полом в октагоні малоймовірний і називає його знущанням.
- 52-річний Айк Ібеабучі висловив бажання битися з Усиком за титул чемпіона світу.
Український боксер Віктор Постол висловив свою думку щодо потенційного бою Олександра Усика проти Джейка Пола. Колишній чемпіон не дуже вірить у можливість такого протистояння.
41-річний колишній чемпіон за версією WBC заявив, що Олександр Усик вже усе, що можна довів. Також Віктор Постол вважає, що шанси на проведення бою Усика проти Джейка Пола в октагоні є низькими, передає 24 Канал із посиланням на vRINGE.
Читайте також Український боксер відверто зізнався про перехід в ММА
Що сказав Постол про можливий бій Усик – Пол?
Український боксер назвав можливий бій Усика проти Пола якимось знущанням. Постол припустив, що бажання Олександра про бій за правилами змішаних єдиноборств проти кривдника Майка Тайсона не втілиться у реальність.
Не думаю, що це станеться… Не думаю, що так і буде. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що цього не буде,
– відповів український боксер.
Відзначимо, що 52-річний нігерієць Айк Ібеабучі вже висловив бажання битися з Усиком.
"Усик – людина, яка на вершині, великий чемпіон, але його правління скоро закінчиться. Я повертаюся не для тренувань. Я йду за титулом чемпіона світу. Я доберуся до Усика. "Президент" налаштований серйозно", – процитувало слова Ібеабучі World Boxing News.
Що відомо про Віктора Постола?
41-річний український боксер, який був чемпіоном світу за версією WBC у 2015 – 2016 роках.
Здобув на профі-рингу 33 перемоги (12 – нокаутом), зазнавши при цьому 5-ти поразок.
Востаннє виходив у ринг 11 жовтня 2025 року, коли у Палаці спорту у Києві переміг за одноголосним рішенням суддів іспанця Алехандро Мойю за підсумками 10 раундів – 98:83, 100:90 та 97:93.
Постол завдяки цій перемозі здобув титул IBO International.