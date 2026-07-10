Борець прокоментував амбіції 39-річного боксера, спираючись на публічні заяви Олександра. Про це він сказав у коментарі vRINGe.

Беленюк висловився про Усика в політиці

Беленюк припустив, що в Усика мають бути політичні амбіції.

Він казав, що нижче, ніж на посаді президента України, себе не бачить. До цього я читав, що він має бажання попрацювати на благо країни. Думаю, у нього мають бути якісь політичні амбіції. Конкуренції ніякої не бачу. У Мінспорту? Я не претендую на цю посаду,

– заявив депутат.

Разом з тим Беленюк порадив Усику спершу набратися певного досвіду в таких сферах.

"Політика досить сильно відрізняється від спорту. Бажано накопичити якомога більше знань, мати певний досвід, розуміти процеси та те, як працює вся ця машина. З огляду на його впізнаваність, думаю, що жодних питань не виникне – у цьому плані перспективи в нього дуже хороші", – резюмував він.

Нагадаємо, Усик нещодавно звільнив чемпіонські пояси та планує провести ще один поєдинок перед завершенням кар'єри. Команда спортсмена веде переговори про бій у США проти Деонтея Вайлдера, який може відбутися у 2026 році.

Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, заявив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з Усиком. За словами промоутера Едді Гірна, зустріч, ймовірно, відбудеться під егідою Zuffa Boxing й на кону буде титул компанії.

Водночас глава Zuffa Дейна Вайт ні спростував, ні підтвердив, що це протистояння відбудеться під егідою його організації.