Борец прокомментировал амбиции 39-летнего боксера, опираясь на публичные заявления Александра. Об этом он рассказал в интервью vRINGe.

Беленюк высказался об Усике в политике

Беленюк предположил, что у Усика должны быть политические амбиции.

Он говорил, что ниже, чем на посту президента Украины, себя не видит. До этого я читал, что у него есть желание поработать на благо страны. Думаю, у него должны быть какие-то политические амбиции. Конкуренции никакой не вижу. В Минспорте? Я не претендую на эту должность,

– заявил депутат.

Вместе с тем Беленюк посоветовал Усику сначала набраться определенного опыта в таких сферах.

"Политика довольно сильно отличается от спорта. Желательно накопить как можно больше знаний, иметь определенный опыт, понимать процессы и то, как работает вся эта машина. Учитывая его узнаваемость, думаю, что никаких вопросов не возникнет – в этом плане у него очень хорошие перспективы", – резюмировал он.

Напомним, Усик недавно сдал чемпионские пояса и планирует провести еще один поединок перед завершением карьеры. Команда спортсмена ведет переговоры о бое в США против Деонтея Уайлдера, который может состояться в 2026 году.

Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, заявил, что его клиент с радостью воспользуется возможностью сразиться с Усиком. По словам промоутера Эдди Гирна, встреча, вероятно, состоится под эгидой Zuffa Boxing, и на кону будет стоять титул компании.

В то же время глава Zuffa Дейна Уайт ни опроверг, ни подтвердил, что это противостояние состоится под эгидой его организации.