Відмінні перемоги, – Усик несподівано розхвалив Дюбуа перед реваншем

Вже 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У довгоочікуваній битві зіркові боксери визначать абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Олександр Усик поділився думками щодо реваншу проти Даніеля Дюбуа. Зокрема, український чемпіон висловився про свого суперника з Великої Британії, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Усик розповів про головну ціль у кар'єрі: чемпіон розповів, чому він унікальний боксер

Що сказав Усик про Дюбуа

Олександр Усик наголосив, що йому подобаються його суперники з Великої Британії. Зі слів боксера, Даніель Дюбуа відмінний атлет та має хороший підбір навичок.

Український чемпіон підкреслив, що британець в останніх трьох поєдинках дуже добре себе проявив. Тому, на думку Усика, Дюбуа заслужив на цей реванш.

Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох поєдинках, він — відмінний боєць. Думаю, Даніель заслуговує на реванш,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. У тому поєдинку у Вроцлаві український боксер зупинив британця у 9 раунді технічним нокаутом.

Раніше повідомляли, що Ігор Шевадзуцький зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український гігант наголосив, що це принциповий бій для Короля хевівейту.