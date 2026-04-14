Меседж для Усика: Кабаєл заінтригував новинами щодо можливого бою з українцем

Тимчасовий чемпіон WBC в надважкій вазі Агіт Кабаєл прагне провести поєдинок із Олександром Усиком. Уже неодноразово від нього чи представників його команди лунають заяви щодо бою з українцем.

Новинами щодо можливого бою проти Усика Кабаєл поділився в коментарі ютуб-каналу Pro Boxing Fans. Зокрема, він привідкрив плани на своє майбутнє.

Чи став можливим бій Усика проти Кабаєла?

Агіт Кабаєл похизувався, що в найближчому майбутньому стане відомо, що чекатиме на боксера. За його словами він мав хорошу розмову зі спортивним функціонером Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейхом. І Кабаєл, зокрема, повідомив, чи буде він біля рингу 23 травня, коли відбудеться бій між Усиком і Верховеном.

Із його відповідді очевидно, що він планує відвідати Гізу. Утім, чи треба чекати від Кабаєла чогось гучного там? Навряд, оскільки сам спортсмен заявив, що ненавидить трешток. Він просто заінтригував тим, що побачиться з Усиком у Єгипті.

Чому команда Кабаєла збирається в суд?

Команда Агіта Кабаєла та й сам спортсмен раніше гучно говорили про те, що Усик має битись із Агітом за титул WBC. Якщо він відмовляється від цього поєдинку, то в нього треба відібрати титул WBC. Аби такий великий боксер, як Кабаєл, нарешті отримав бій за пояс.

Менеджер Кабаєла Спенсер назвав свого підопічного "криптонітом" для Усика, який переможе українця. Промоутер спортсмена збирається йти в суд, якщо WBC не організує бій Усика з Кабаєлом, або ж українця не позбавлять титулу.

