"Я нічого не мушу": Усик відповів, як ставиться до бою з Кабаєлом

Олександр Усик заявив, що може провести бій із Агітом Кабаєлом. Це може бути останній поєдинок у кар'єрі українця.

Український чемпіон Олександр Усик відповів на запитання про Кабаєла в інтерв'ю для ютуб-каналу Daily Mail Boxing. Зокрема, він ще раз озвучив свої плани щодо боїв перед завершенням кар'єри.

Чи може Усик провести бій із Кабаєлом?

Олександр Усик розповів, що, можливо, він і проведе бій проти Кабаєла. Можливо, він зробить заміну суперника на свій останній бій у кар'єрі, й замість Тайсона Ф'юрі суперником українця стане Кабаєл. Однак Усик зазначив, що це тільки його план, і він не може знати, яким є план у Бога.

Я розумію фанатів Кабаєла: "Ти повинен битися. Ти мусиш битися". Послухайте, я нічого не мушу. Я мушу жити своїм життям,

– зауважив українець.

Він продовжив, що сам багато разів чекав свого шансу та закликав усіх своїх потенційних опонентів більше працювати. Тоді, можливо, це й станеться. Українець наголосив, що, можливо, проведе бій із Кабаєлом. Утім саме зараз на сто відсотків бути впевненим у цьому він не може.

Що Усик думає про Кабаєла?

За словами українського боксера, Кабаєл – чудовий розумний боєць. Для Усика всі, хто тренуються – відмінні хлопці.

"Я знаю, що бокс – це не про те, щоб багато говорити", – підкреслив спортсмен.

Він додав, що бокс – це дуже важкий вид спорту. І він поважає всіх представників цього виду спорту.

