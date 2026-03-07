Тренер із Британії розкритикував WBC після оголошення бою Усика

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбудеться бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Один із відомих тренерів гостро відреагував на анонс поєдинку.

Причиною невдоволення Джо Галлахера став статус бою: WBC офіційно санкціонувала його як захист титулу чемпіона світу. На його думку таке рішення є несправедливим щодо професійних боксерів, про це повідомляє Boxing Now.

Як Галлахер прокоментував бій Усик-Верховен?

Добровільний захист титулу зазвичай передбачає вибір суперника з топ-15 рейтингу, однак Верховен не є представником професійного боксу такого рівня. Тренер зазначив, що подібні рішення шкодять спорту і виглядають скоріше комерційним кроком.

Я б зрозумів, якби для цього бою створили спеціальний пояс. Але робити його повноцінним захистом титулу – це не послуга для боксу. Це радше комерція,

– заявив Галлахер.

Тренер також звернув увагу на непослідовність у рішеннях організації. Він нагадав, що під час бою між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну пояс WBC не був на кону, тому нинішня ситуація викликає запитання.

Наразі Усик залишається абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, а майбутній поєдинок з Верховеном уже викликав активні дискусії серед експертів і фанатів боксу.

Що відомо про бій Усик-Верховен?