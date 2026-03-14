"Не скористається головним козирем": чемпіон світу дав прогноз на бій Усик – Верховен

Олександр Усик проведе свій наступний бій проти кікбоксера Ріко Верховена. Фактично це буде поєдинком двох найкращих представників своїх видів спорту.

Український чемпіон Всесвітніх ігор 2025 року в кікбоксингу та чемпіон світу Роман Щербатюк в інтерв'ю виданню "Чемпіон" поділився думками про прийдешній поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. За його словами, правила бою позбавлять нідерландця його головного козиря.

Цікаво Олександр Усик уперше прикрасив обкладинку Vogue Ukraine: яскраві фото легенди

Які шанси на перемогу спортсменам дає Шербатюк?

Щербатюк розповів, що вважає шанси на перемогу Верховена досить невисокими. Кікбоксинг хоч і споріднонений із боксом, але все ж має свої відмінності. Там працює інша тактика, інші стійку, все абсолютно інше. Найголовніше – в боксі заборонені удари ногами, але Щербатюк упевнений, що Верховен зможе легко перелаштуватись.

Не виникає бажання бити ногами, коли ти працюєш руками. Ти усвідомлюєш, що ти робиш. Усвідомлюєш, за якими правилами ти боксуєш. Часто, коли готуєшся до кікбоксингу, є окремі вправи, окремі завдання, окремі тренувальні дні, коли ми працюємо тільки руками. Відточуємо бокс, боксерську техніку,

– зауважив кікбоксер.

Він продовжив, що у Верховена є 2 місяці для підготовки до бою. Хоча враховуючи, що поєдинок має все ж більше виставковий характер, це не буде проблемою.

Що Щербатюк вважає головними козирями Верховена?

На думку українського чемпіона, головним козирем Верховена є потужні удари ногами. Однак він ним не зможе скористатись. Поєдинок пройде за класичними правилами боксу. Верховен домінуючий важковаговик, він дуже атлетичний. У нього солідна та хороша антропометрія. Не варто забувати й про його інтелект.

"Він думає, аналізує, діє", – наголосив Щербатюк.

Він додав, що в кікбоксингу ще одним козирем Верховена є його наполегливість під час поєдинку. Він не дає супернику перепочити, постійно тисне на нього, напружує ударами. Однак проти Усика нідерландець лишився без свого головного козиря.

Які існують думки щодо бою Усика проти Верховена: останні новини