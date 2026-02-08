Тренери Усика погодились із його поразкою: який боксер "зупинив" українця

Олександр Усик має дивовижний рекорд на професійному рингу – 24 перемоги та нуль поразок. Однак у команді українського чемпіона визнали одну поразку.

Йдеться про бій проти Дерека Чісори, який відбувся у жовтні 2020 року, інформує GiveMeSport. Це був лише другий бій для Усика у надважкій вазі, куди він піднявся з першої важкої ваги.

Хто переміг Усика?

Чісора заявив, що після бою представники команди Усика зізналися йому в сумнівах щодо результату.

Мій план був простий – бити його всюди. Я не збирався перебоксувати олімпійського чемпіона. Хотів виграти вісім раундів і, вважаю, взяв щонайменше шість. Навіть його тренери зайшли до моєї роздягальні й сказали, що думали, що я виграв цей бій,

– розповів Чісора.

Як інформує портал BoxRec, Усик переміг британця рішення судів з рахунком 117:112 та двічі 115:113.

Як склалася кар'єра Усика?

Практично через рік після поєдинку з Чісорою український боксер вийшов на ринг проти Ентоні Джошуа, який на той момент був чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

Український боксер зумів здобути перемогу рішенням суддів і через рік здолав британця у реванші.

У 2023 році Усик провів захист титулів у поєдинку проти Даніеля Дюбуа та нокаутував ще одного британця. Особливим для Олександра був 2024 рік, коли він двічі переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу.

У 2025 році українець зустрівся у реванші з Дюбуа та знову нокаутував суперника.

Що далі для Чісори?