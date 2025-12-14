Усик лаконічно розповів, у чому полягає небезпека від Вайлдера

Олександр Усик заявив, що хоче битися проти Деонтея Вайлдера у 2026 році. Наразі тривають перемовини щодо поєдинку між українським чемпіоном і американським боксером.

"Король хевівейту" описав свого майбутнього суперника зі США. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Що сказав Усик про Вайлдера?

Український боксер лаконічно описав найбільшу небезпеку, яку можна очікувати від Вайлдера в очному протистоянні. Усик виділив силу та удар з правої руки від колишнього чемпіона світу.

Сила. Права рука,

– сказав Усик.

Відзначимо, що раніше Маурісіо Сулейман поділився думками про бій Усик – Вайлдер. Президент WBC наголосив, що американский супертяж заслужив битися проти українського чемпіона.

Яка думка у Сулеймана про бій Усик – Вайлдер?

Президент WBC в інтерв'ю iFL TV відзначив, що Усик може трохи недооцінювати суперника. Проте бій з Вайлдером однозначно легким не буде.

"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати удар Вайлдера", – сказав президент WBC.

Усик – Вайлдер: що відомо про можливий бій?