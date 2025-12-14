Усик лаконично рассказал, в чем заключается опасность от Уайлдера

Александр Усик заявил, что хочет драться против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Сейчас продолжаются переговоры о поединке между украинским чемпионом и американским боксером.

"Король хевивейта" описал своего будущего соперника из США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Что сказал Усик об Уайлдере?

Украинский боксер лаконично описал самую большую опасность, которую можно ожидать от Уайлдера в очном противостоянии. Усик выделил силу и удар с правой руки от бывшего чемпиона мира.

Сила. Правая рука,

– сказал Усик.

Отметим, что ранее Маурисио Сулейман поделился мыслями о бое Усик – Уайлдер. Президент WBC отметил, что американский супертяж заслужил драться против украинского чемпиона.

Какое мнение у Сулеймана о бое Усик – Уайлдер?

Президент WBC в интервью iFL TV отметил, что Усик может немного недооценивать соперника. Однако бой с Уайлдером однозначно легким не будет.

"Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать удар Уайлдера", – сказал президент WBC.

Усик – Уайлдер: что известно о возможном бое?