Усик – Вайлдер: інсайдер назвав ймовірну дату та місце проведення бою

Олександр Усик шокував своєю заявою щодо бажання провести бій із Деонтеєм Вайлдером. Команда американського боксера позитивно зустріла такі слова непереможного українця.

Олександр Усик розповів, що такий бій із Деонтеєм Вайлдером він хоче провести у 2026 році. Журналіст BoxingScene та відомий інсайдер Ленс Пагмайр заговорив про дедлайн поєдинку та його можливе місце проведення, інформує 24 Канал.

Коли та де може відбутись бій Усик – Вайлдер?

За його інформацією, протистояння Усик – Вайлдер може відбутись у першій половині наступного 2026 року. Ймовірно, що бій прийме Лас-Вегас або Техас. Пагмайр зауважив, що це оптимальні варіанти місця проведення такого шоу.

Відзначимо, що у команді Усика нещодавно вперше відреагували на бажання Олександра побитись із "Бронзовим бомбардувальником".

"Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій", – процитувало слова Лапіна видання .

Як у WBC відреагували на ймовірну битву?

Президент WBC Маурісіо Сулейман відреагував на можливий бій Усик – Вайлдер. У коментарі iFL TV очільник "не проти" реалізації такого протистояння.

"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар", – сказав Сулейман.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?