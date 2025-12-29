Push the horses, – Вайлдер видав зухвалу заяву щодо бою проти Усика

Олександр Усик визначився із наступним суперником. Український чемпіон хоче битися проти Деонтея Вайлдера.

Американський боксер поділився очікуваннями від поєдинку проти "Короля хевівейту". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал IBA Boxing.

Що сказав Вайлдер по бій з Усиком?

"Бронзовий бомбардувальник" заявив, що усі знають про те, що Усик буде його наступним суперником. Американець наголосив, що українець кинув йому виклик, який він прийняв.

Я push the horses, I feel, I very feel». Який в мене план? Бути розумним, швидшим, використовувати мою маневреність, бути жорстким, зайти в ринг і нокаутувати його. Я відомий своєю потужністю, варто це продемонструвати. Я пройшов важкий шлях у своєму житті, але я повернувся і готовий здолати Усика,

– сказав Вайлдер.

Раніше Дерек Чісора висловився про бій між Усиком та Вайлдером. Він розповів, чому може зірватися потенційний поєдинок.

Чому бій Усик – Вайлдер може зірватися?

"Чісора заявив, що бій між Усиком та Вайлдером може зірватися, оскільки він сам претендує на поєдинок з американським боксером.

Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявив Чісора.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?