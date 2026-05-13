"Верховен не має шансів": британський тренер поділився думками щодо бою нідерландця з Усиком

У Єгипті, поблизу пірамід Гізи, відбудеться бій між Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном. Поєдинок заплановано на 23 травня.

Ця зустріч викликає значний інтерес і активно обговорюється, адже є нестандартною: Усик – професійний боксер, а Верховен – кікбоксер. Свою думку про бій висловив також британський тренер Шейн Макгіган на ютуб-каналі Ring Magazine.

Що сказав Макгіган про бій Усика проти Верховена?

Експерт вважає, що різниця у класі між суперниками занадто велика для конкурентного протистояння.

Мені здається, що в цій грі є різні рівні. Він буде протистояти хлопцю, який є майстром боксу. Я не думаю, що у нього є шанси взагалі,

– заявив Макгіган.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Поєдинок між українським боксером та нідерландським кікбоксером відбудеться 23 травня. Подія під назвою "Glory in Giza" стане історичною: ринг розмістять просто неба в Єгипті на фоні пірамід Гізи.

Усик добровільно захищатиме титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Поєдинок пройде за правилами професійного боксу, а переможець отримає ексклюзивний пам'ятний пояс WBC "Король Нілу".

Початок головного бою заплановано близько 23:45 за київським часом.

В Україні бій транслюватиме Київстар ТБ, а в усьому світі – сервіс DAZN.

Для Усика це буде перший поєдинок після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року.

З ким буде битися Усик?

Верховен відомий під прізвиськом "Король кікбоксингу", він протягом багатьох років був чемпіоном найпрестижнішої кікбоксерської організації GLORY, утримуючи титул понад 12 років. У кікбоксингу здобув 66 перемог, 21 з яких нокаутом, та зазнав 10 поразок.

У боксі провів один поєдинок, який завершив перемогою нокаутом.

У ММА дебютував у 2015 році й одразу здобув перемогу в своєму єдиному бою.

До бою з Усиком його готує Пітер Ф'юрі, дядько та колишній тренер Тайсона Ф'юрі.

Що відомо про Усика?

За даними BoxRec, він є непереможним боксером із рекордом 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 здобуті нокаутом.

Чемпіон Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, володар поясів WBA, WBC, IBF та IBO. У липні 2025 року Усик у реванші нокаутував Даніеля Дюбуа, втретє в кар'єрі ставши абсолютним чемпіоном світу (другий раз у надважкій вазі).

У 2024 році йому присвоєно почесне звання "Національна легенда України", а також він є повним кавалером ордена "За заслуги".