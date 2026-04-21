Коли відбудеться бій Усик – Верховен і о котрій його дивитися
- Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті.
- Андеркард включає вісім боїв, серед яких поєдинки за титули WBO та WBA Regular.
Наступний поєдинок українця Олександра Усика буде незвичним, адже він відбудеться проти непрофесійного боксера. Його суперником стане нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.
Бій відбудеться в особливому місці Єгипту – біля пірамід Гізи.
Яка дата бою Усик – Верховен?
Організатори призначили проведення цього грандіозного шоу на суботу, 23 травня.
О котрій розпочинається бій?
Точний час початку бою буде оголошено пізніше, проте очікується, що спортсмени вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.
Що відомо про андеркард бою?
- Журнал The Ring опублікував повний список із восьми боїв, запланованих на майбутній вечір боксу. Центральною подією андеркарду стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі: непереможений британський боксер Хамза Шираз зустрінеться з досвідченим німецьким спортсменом Алемом Бегічем.
Не менш інтригуючим обіцяє бути бій за пояс чемпіона світу WBA Regular у напівсередній вазі. На ринг вийдуть британський боксер Джек Кеттералл та олімпійський призер з Узбекистану Шахрам Гіясов.
Окрім цього, заплановано жіночий поєдинок за титули чемпіонки світу за версіями WBO та The Ring. Японська зірка Мізукі Хірута буде захищати свої пояси у бою проти австралійки єгипетського походження Маї Соліман.