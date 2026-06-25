"Усик не зробив усього, що мав": популярний боксер виніс вердикт після бою з Верховеном

Популярний український боксер Сергій Дерев'янченко поділився думками про виступ Олександра Усика проти Ріко Верховена. Середньовагових також оцінив шанси Агіта Кабаєла перемогти об'єднаного чемпіона світу.

Дерев'янченко не згоден з тим, що проблеми Усика з Верховеном неодмінно перенесуться й на бій з Кабаєлом. Про це повідомляє vRINGe.

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Дерев'янченко оцінив бій Усик – Кабаєл

Українець підкреслив, що Верховен і Кабаєл – це різні боксери, при цьому він віддав належне Ріко за хорошу роботу.

Водночас Дерев'янченко вважає, що Усик у протистоянні з нідерландцем не зробив на рингу всього того, що мав зробити.

Він робив усе, щоб Усику було незручно. Але там справа не лише у Верховені. Там ще й Усик не зробив усього того, що мав зробити. Верховен нічого не втрачав. У нього один бій у боксі. Програє? Ну і що? Він же програв Усику!,

– сказав Сергій.

Дерев'янченко переконаний, що в Усика та Кабаєла вийде хороший бій.

"А Кабаєл… Думаю, він подивився цей бій. І щось із нього взяв. Він побачив, який бокс, який стиль не подобається Усику. Але, знаючи Усика, думаю, що він також зробить свої висновки, виправить помилки. Думаю, у нього й настрій буде інший. Упевнений, у них вийде класний бій", – резюмував спортсмен.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл

Нещодавно Світова боксерська рада зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу WBC проти Кабаєла. Боксери отримали 30 днів, щоб узгодити деталі майбутнього протистояння.

Утім в команді Усика натякнули, що не розглядають зустріч з німецьким спортсменом через відсутність привабливої комерційної складової. Відповідно 39-річний українець може зробити пояс WBC вакантним.

Додамо, що радник Усика, Сергій Лапін, повідомив, що деталі щодо майбутнього українського чемпіона з'являться цього тижня.