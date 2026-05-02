"Може бути небезпечним": Усик отримав попередження перед важливим боєм
- Олександр Усик проведе добровільний захист титулу проти кікбоксера Ріко Верховена, що викликало суперечки серед експертів.
- Колишній чемпіон Олександр Гвоздик вважає, що Усик переможе, але попереджає про можливу небезпеку від Верховена на початку бою.
Олександр Усик 23 травня повернеться на ринг, щоб провести добровільний захист звання чемпіон світу за версією WBC. Українець обрав у суперники кікбоксера Ріко Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.
Колишній чемпіон світу WBC Олександр Гвоздик у коментарі LuckyPunch поділився прогнозом на бій земляка. Передусім він заявив, що так званий кросоверний бій Усика та Верховена – це позитивне явище як для спорту, так і глядачів.
Усик – Верховен: який прогноз на бій?
"Мені здається, що Олександр знаходиться на тому етапі своєї кар'єри, коли він уже є брендом, а не просто спортсменом, тому проводить такі перехресні бої з іншими видами спорту це круто – і для спорту і глядачів", – сказав харків'янин.
Зверніть увагу! Низка експертів, боксерів і тренерів критикували Усика за рішення битися проти Верховена. Річ у тім, що фахівців обурює той факт, що нідерландець вже у другому бою за правилами боксу отримав можливість виграти чемпіонський пояс, коли українець уникає поєдинків з обов'язковими претендентами на титул. Наприклад, британський тренер Дейв Колдвелл вважає рішення Усика несправедливим. Українець у відповідь стверджує, що своїми досягненнями заслужив право зробити так, як він хоче.
39-річний Гвоздик, який у лютому провів невдалий бій проти Радівоє Калайджича, впевнений, що Усик здобуде перемогу в поєдинку проти Верховена. Однак він застеріг українця, адже вважає, що кікбоксер може бути небезпечним на початку поєдинку.
Стосовно бою, я бачу, що він стовідсотковий фаворит, мені здається, що Верховен може бути небезпечним у перших 3 – 5 раундах, а після цього, бій буде мати односторонній характер,
– сказав Гвоздик.
Як Усик підходить до бою з Верховеном?
- 39-річний Усик, який утримує титули WBC, WBA та IBF, наразі продовжує підготовку до поєдинку з Верховеном, який відбудеться у Гізі (Єгипет) біля пірамід. Спортсмен, чий рекорд у боксі складає 24 перемоги та нуль поразок, перебуває з командою в Іспанії.
- Для Олександра це буде перший бій у 2026 році після того, як торік у липні він вдруге у кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу.
- Однак зустріч з Верховеном може стати одним з останніх поєдинків у боксі для об'єднаного чемпіона світу. Ще у березні він у коментарі Source of Boxing повідомив, що проведе тільки три бої.
- Окрім поєдинку з Верховеном, Усик хоче помірятися силами з переможцем протистояння Вордлі – Дюбуа, яке відбудеться 9 травня, а також провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.
Що відомо про Верховена?
37-річний Верховен значну частину своєї кар'єри присвятив кікбоксингу й став чемпіоном світу у промоушині Glory. На професійному рівні він виграв 66 боїв і зазнав тільки 10 поразок.
Після того, як Ріко досяг усього в кікбоксингу, він вирішив зосередитися на кар'єрі боксера та планує наступні бої після того, як випробує свої сили у поєдинку з Усиком.
Я тут, щоб залишитися як боксер, і цей бій – лише верхівка айсберга, це лише початок,
– казав нідерландець.
Основні переваги Верховена порівняно з Усиком полягають у його фізичних даних, зокрема він більший за українця. Однак на користь Олександра свідчить кількарічне домінування у боксі. Так, за версією журналу The Ring, Усика визнано найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.