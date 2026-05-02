"Може бути небезпечним": Усик отримав попередження перед важливим боєм

Олександр Усик 23 травня повернеться на ринг, щоб провести добровільний захист звання чемпіон світу за версією WBC. Українець обрав у суперники кікбоксера Ріко Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.

Колишній чемпіон світу WBC Олександр Гвоздик у коментарі LuckyPunch поділився прогнозом на бій земляка. Передусім він заявив, що так званий кросоверний бій Усика та Верховена – це позитивне явище як для спорту, так і глядачів.

Усик – Верховен: який прогноз на бій?

"Мені здається, що Олександр знаходиться на тому етапі своєї кар'єри, коли він уже є брендом, а не просто спортсменом, тому проводить такі перехресні бої з іншими видами спорту це круто – і для спорту і глядачів", – сказав харків'янин.

Зверніть увагу! Низка експертів, боксерів і тренерів критикували Усика за рішення битися проти Верховена. Річ у тім, що фахівців обурює той факт, що нідерландець вже у другому бою за правилами боксу отримав можливість виграти чемпіонський пояс, коли українець уникає поєдинків з обов'язковими претендентами на титул. Наприклад, британський тренер Дейв Колдвелл вважає рішення Усика несправедливим. Українець у відповідь стверджує, що своїми досягненнями заслужив право зробити так, як він хоче.

39-річний Гвоздик, який у лютому провів невдалий бій проти Радівоє Калайджича, впевнений, що Усик здобуде перемогу в поєдинку проти Верховена. Однак він застеріг українця, адже вважає, що кікбоксер може бути небезпечним на початку поєдинку.

Стосовно бою, я бачу, що він стовідсотковий фаворит, мені здається, що Верховен може бути небезпечним у перших 3 – 5 раундах, а після цього, бій буде мати односторонній характер,

– сказав Гвоздик.

Як Усик підходить до бою з Верховеном?

39-річний Усик, який утримує титули WBC, WBA та IBF, наразі продовжує підготовку до поєдинку з Верховеном, який відбудеться у Гізі (Єгипет) біля пірамід. Спортсмен, чий рекорд у боксі складає 24 перемоги та нуль поразок, перебуває з командою в Іспанії.

Для Олександра це буде перший бій у 2026 році після того, як торік у липні він вдруге у кар'єрі нокаутував Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу.

Однак зустріч з Верховеном може стати одним з останніх поєдинків у боксі для об'єднаного чемпіона світу. Ще у березні він у коментарі Source of Boxing повідомив, що проведе тільки три бої.

Окрім поєдинку з Верховеном, Усик хоче помірятися силами з переможцем протистояння Вордлі – Дюбуа, яке відбудеться 9 травня, а також провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.

Що відомо про Верховена?

37-річний Верховен значну частину своєї кар'єри присвятив кікбоксингу й став чемпіоном світу у промоушині Glory. На професійному рівні він виграв 66 боїв і зазнав тільки 10 поразок.

Після того, як Ріко досяг усього в кікбоксингу, він вирішив зосередитися на кар'єрі боксера та планує наступні бої після того, як випробує свої сили у поєдинку з Усиком.

Я тут, щоб залишитися як боксер, і цей бій – лише верхівка айсберга, це лише початок,

– казав нідерландець.

Основні переваги Верховена порівняно з Усиком полягають у його фізичних даних, зокрема він більший за українця. Однак на користь Олександра свідчить кількарічне домінування у боксі. Так, за версією журналу The Ring, Усика визнано найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.