За його словами, українець, який володіє титулом The Ring, цілком заслужив статус лідера завдяки своїй бездоганній професійній кар'єрі. Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу talkSPORT Boxing.

Усик – легенда та лідер дивізіону

Коментуючи нещодавній складний бій українця в Єгипті, де Усик переміг кікбоксера Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, менеджер припустив, що Олександр міг недооцінити суперника або провести не найкращий тренувальний табір. Проте його статус найкращого не викликає сумнівів.

Насамперед, Усик – номер один. Він номер один. Він легенда. Він ніколи не програвав,

– заявив Конноллі.

Хргович готовий до реваншу з Дюбуа

Друге місце в рейтингу експерт віддає Даніелю Дюбуа, який свого часу переміг Хрговича. Водночас Конноллі розповів про обставини того протистояння, наголосивши, що хорватський боксер підійшов до нього далеко не в оптимальній формі через серйозні проблеми зі здоров'ям.

За 17 днів до зустрічі Хргович отримав глибоке розсічення над оком, яке потребувало накладання швів. А за тиждень до поєдинку в нього піднялася температура до 39 градусів. Про це менеджер дізнався лише напередодні бою.

На думку Конноллі, саме хвороба стала причиною фізичного спаду Хрговича після перших раундів, у яких він мав перевагу. Менеджер хоче організувати реванш за умови, що Філіп підійде до нього у стовідсотковій готовності. Водночас він визнає, що наразі Дюбуа цілком заслужено посідає вищу позицію в рейтингах.

Подальші плани Усика

Нагадаємо, що після 25-ї перемоги на професійному рингу проти Верховена, наступним суперником Усика може стати колишній чемпіон світу за версією WBC, американець Деонтей Вайлдер. Очікується, що цей бій відбудеться у березні 2027 року в США та може стати фінальним акордом у видатній кар'єрі українського боксера.