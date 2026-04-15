Напруга витала у повітрі: що відомо про першу зустріч Усика та Верховена

Український боксер Олександр Усик проведе поєдинок із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті, бій відбудеться неподалік пірамід Гізи. Наразі вже поступово стартує організаційна підготовка до цієї події.

У вівторок, 14 квітня, відбулася їхня перша спільна пресконференція. 24 Канал розповість, як пройшла пресконференція та дуель поглядів Усика і Верховена.

Як пройшла перша пресконференція Усика та Верховена?

Верховен напередодні пресконференції перед боєм проти Усика з'явився у футболці одного з найтитулованіших єгипетських клубів – Аль-Ахлі.

Усик пояснив свій вибір провести бій із Верховеном тим, що хоче "робити те, що хоче, а не те, що йому треба".

Український чемпіон також іронічно погодився зі словами промоутера Едді Гірна, який називав його "замалим" для надважкої ваги. Усик визнав, що фізично поступається суперникам, але нагадав про свої перемоги.

Я дуже малий, але розмір не має значення – усе вирішують тренування і важка праця,

– сказав українець.

Боксер навіть пожартував про свій раціон, назвавши "секретом" успіху подвійну порцію пасти як джерело енергії.

Тим часом промоутер Гірн різко висловився щодо переходу Верховена в бокс, назвавши його "божевільним" через готовність приймати виклики проти таких суперників, як Ентоні Джошуа та Усика.

Сам Верховен у відповідь заявив, що для досягнення найвищого рівня потрібні "одержимість і трохи божевілля", наголосивши на своїй повній відданості спорту.

Він також підкреслив різницю у вазі приблизно 20 кілограмів, зазначивши, що Усик – колишній крузервейтер, тоді як він є природженим супертяжем.

Якщо я влучу ідеально – він впаде. Якщо ні, мені потрібно просто перемогти,

– заявив нідерландець.

Під час пресконференції Усик стримано відповів на ці прогнози: "Я поганий прогнозист. Побачимо".

Українець також прокоментував чутки про можливу трилогію з Тайсоном Ф'юрі, зазначивши, що наразі не розглядає цей варіант і повністю зосереджений на найближчому поєдинку.

Я готовий, але зараз думаю лише про 23 травня,

– повідомив Усик.

Після завершення заходу бійці обмінялися напруженими поглядами.

Показовою стала згадка про Джейсона Стейтема. Як зазначив Верховен, актор певною мірою вплинув на те, що цей бій узагалі відбувся.

Бій стане першим для Усика після перемоги нокаутом над Даніелем Дюбуа 19 липня 2025 року. Верховен, у свою чергу, розпочав свою боксерську кар'єру ще у 2014 році, коли нокаутував Яноша Фінферу в другому раунді.

